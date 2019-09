A la suite d’un article paru dans la presse en ligne le 12 septembre 2019, commentant un projet de délégation de la gestion d’une partie des fonds de retraite collectés par le Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR), la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) tient à apporter, à travers un message parvenu à Infomédiaire Maroc, des éclaircissements en vue d’informer l’opinion publique.

‘‘Le Groupe CDG affiche une politique volontariste en termes de gouvernance, de conformité et de transparence. Le projet de délégation de la gestion d’une partie des fonds de retraite collectés par le RCAR est une étape clé dans la stratégie que mène le Groupe pour la diversification et la dynamisation d’une partie des actifs du RCAR, conformément aux décisions des instances de gouvernance compétentes de ce dernier’’, indique la CDG.

‘‘Agissant aux meilleurs intérêts de ses fonds gérés, CDG-Prévoyance (en charge de la gestion du RCAR) a lancé un appel d’offre public pour la délégation de la gestion d’une partie du portefeuille financier du RCAR à des sociétés de gestion d’OPCVM pour la création et la gestion des fonds dédiés au RCAR. Cette délégation de la gestion d’une partie des fonds de retraite collectés par le RCAR n’est pas une externalisation de la gestion des fonds de retraite. Ces derniers demeurent sous la responsabilité du Pôle CDG-Prévoyance, sous tous aspects techniques, administratifs et financiers’’.

La même source ajoute que, ‘‘aussi, cette ouverture ne remet nullement en question la qualité de la gestion actuelle par CDG Capital, qui a affiché une performance moyenne nette de 7,4 % sur les 5 dernières années, soit l’une des meilleures et plus durables de la place financière marocaine. Régulièrement notée par Fitch Ratings, leader mondial de la notation, CDG Capital Gestion a maintenu la meilleure note (Excellent), grâce à son exemplarité en qualité de gestion, la solidité de ses processus et la rigueur de sa gestion des risques. Ces atouts lui ont valu la confiance de nombreux clients institutionnels de la place, auxquels elle délivre une performance robuste et responsable’’.