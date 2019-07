Les contributions des Etats au Fonds pour la paix de l’Union africaine (UA) se sont chiffrées à 116 millions de dollars sur les 400 M$ prévus, a fait savoir, ce jeudi à Niamey, le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat.

« Le Fonds pour la paix est très important et le niveau actuel de contribution, un peu plus de 116 sur les 400 millions USD programmés, constitue un indicateur de la volonté politique affirmée des Etats membres pour garantir la paix et la prospérité », a-t-il dit à l’ouverture de la 35ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA, préparatoire au 12ème Sommet extraordinaire de l’organisation continentale.

D’après le président de la commission de l’UA, ce Fonds permettra d’opérer comme « un instrument de souveraineté qui confère à l’Afrique la possibilité d’affirmer sa présence active sur les terrains de conflits, mais aussi de travailler en amont pour leur prévention ».

Il sera également un puissant levier à actionner en direction du Conseil de sécurité des Nations Unies à qui il incombe l’obligation institutionnelle de garantir la paix à l’échelle mondiale, a-t-il poursuivi.

Ce fonds revêt une grande importance pour donner corps au triptyque Intégration-Prospérité-Paix, fil conducteur de l’Agenda 2063 de l’UA.

Selon l’UA, le « Fonds pour la paix » devrait permettre, à terme, de financer 25% des opérations de soutien à la paix entreprises par l’organisation continentale.

Le 12ème Sommet extraordinaire de l’UA, qui se tiendra dimanche à Niamey, est consacré au lancement de la phase opérationnelle de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).