Le Fonds de formation professionnelle inter-entreprises minières (FFPIEM) a annoncé une contribution de 10 millions de dirhams (MDH) au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), mis en place sur Hautes instructions du Roi Mohammed VI.

Cette décision intervient dans le cadre de la conscience du FFPIEM des “valeurs de solidarité, de coopération et d’entraide ancrées dans la société marocaine” et de la “mobilisation nationale, menée sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI pour lutter contre la pandémie de Covid-19”, a souligné le ministre de l’Energie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah, en sa qualité de président du FFPIEM, dans un communiqué.

“Cette initiative s’inscrit également dans le cadre de l’adhésion du ministère ainsi que des entreprises minières au Maroc à l’ensemble des initiatives nationales menées par SM le Roi pour limiter les effets de cette pandémie”, conclut le communiqué.