L’Office national des Chemins de fer (ONCF) a annoncé, jeudi, une contribution de 100MDH au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19), mis en place sur Hautes Instructions du Roi Mohammed VI.

Suite à l’élan de mobilisation générale, initiée par le Royaume dans l’objectif de gérer les répercussions et effets de la pandémie du nouveau coronavirus “Covid-19”, l’ONCF a décidé d’attribuer 100MDH à ce Fonds spécial, indique un communiqué de l’Office, soulignant que l’ensemble des directeurs de l’Office ont pris la décision de faire don du salaire d’un mois au profit de ce Fonds, consacrant ainsi les principes de citoyenneté et les valeurs de collaboration et de solidarité ancrées qui caractérisent la société marocaine.

Toutes les composantes de l’Office ont fait part de leur pleine adhésion et de leur engagement constant, poursuit le communiqué, notant qu’elles mobilisent toutes leurs énergies afin de poursuivre la mise en œuvre des mesures préventives et sanitaires préconisées, dans des circonstances qui appellent à la rigueur.