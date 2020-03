Le Groupe Société Générale Maroc contribue avec 110 millions de DH au Fonds spécial, mis en place sur Instructions Royales, pour la gestion de la pandémie du coronavirus.

Cette contribution permet de renforcer l’élan national de solidarité visant à lutter contre la propagation du Covid-19, de soutenir la santé publique, l’économie nationale et de réduire les effets de la pandémie sur les populations défavorisées du Royaume.

Dans une démarche citoyenne et engagée, le groupe Société Générale Maroc mobilise ses équipes et ses moyens afin d’accompagner ses clients et de contribuer à préserver l’intérêt national en soutenant le pays en cette période difficile.