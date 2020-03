La Caisse marocaine des Retraites (CMR) a annoncé vendredi avoir pris toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer le paiement des pensions et des autres prestations d’une manière normale, et ce suite aux dernières directives gouvernementales du 19 mars 2020 relatives à l’état d’urgence sanitaire

“Suite aux dernières directives gouvernementales du 19 mars 2020 relatives à l’état d’urgence sanitaire, la CMR informe ses usagers qu’elle a pris, en coordination avec ses partenaires, toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer le paiement des pensions et des autres prestations d’une manière normale tout au long de la période”, indique un communiqué de la Caisse.



Durant cette période, les services des espaces d’accueil seront suspendus, précise la CMR, notant, toutefois, que le Centre d’Appel continuera à offrir ses services de 08h30 à 17h30 via le numéro de téléphone : 0537 567 567.



Les demandes de prestations devront être acheminées à la CMR exclusivement par voie postale à l’adresse: Caisse Marocaine des Retraites, Avenue Al Araar – B.P 2.048 Rabat – 10.113, insiste la CMR, rappelant que l’accès aux services est disponible à travers le portail de la Caisse www.cmr.gov.ma ou l’application Mobile MA RETRAITE CMR (accès aux informations personnelles de carrière ou de pension, simulation de pension, téléchargement des attestations de pension, changement du compte bancaire, mise à jour des données personnelles, réclamation…).



La CMR continuera à informer ses usagers régulièrement de l’évolution de tout changement de ce dispositif à travers des communiqués de presse, sur le site internet, l’application Mobile MA RETRAITE CMR et sur les réseaux sociaux de la Caisse, souligne la même source.