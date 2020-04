L’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) a apporté une contribution de 2 millions de dirhams au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), mis en place sur instructions du Roi Mohammed VI.

Dans le cadre de son adhésion à la mobilisation globale que connaît le Royaume pour faire face aux répercussions et effets de la pandémie du coronavirus et pour soutenir le Fonds national, créé à l’initiative du Roi Mohammed VI, l’IRCAM a décidé de contribuer à hauteur de 2 millions de dirhams, en plus de la contribution des responsables, cadres et fonctionnaires de cet établissement par une partie de leurs salaires du mois d’avril, indique l’Institut dans un communiqué.

Cette initiative confirme la volonté de l’IRCAM de renforcer les efforts nationaux fournis afin de consolider les valeurs de solidarité dont ont toujours fait preuve les Marocains face aux catastrophes et aux crises, selon la même source.