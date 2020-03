L’entreprise Lesieur Cristal a annoncé, mardi, son engagement à contribuer au fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19), mis en place par le Gouvernement marocain à l’initiative du Roi Mohammed VI, à travers un don de 30 millions de dirhams (MDH).

“Dans le contexte actuel marqué par la crise sanitaire due au Coronavirus, Lesieur Cristal a déployé un dispositif organisationnel adapté. Conforme aux recommandations du ministère de la Santé et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), celui-ci vise à préserver la santé de ses collaborateurs, clients et partenaires, à pérenniser ses activités et traduit la solidarité du groupe avec l’ensemble des Marocains”, souligne Lesieur Cristal dans un communiqué.

Par ailleurs, les unités industrielles du groupe maintiennent et continueront d’assurer la continuité de la production de leurs gammes de produits, qu’il s’agisse des huiles de table, d’olive ou de produits d’hygiène. Lesieur Cristal poursuivra également l’approvisionnement régulier de ses agences commerciales au Maroc et l’ensemble de ses clients.

Le groupe confirme sa bonne visibilité en matière d’approvisionnement et sa capacité à assurer la disponibilité de ses produits pour les semaines à venir.

Lesieur Cristal a également renforcé ses mesures d’hygiène, de santé et de sécurité au travail à travers des procédures strictes de gestes barrières, un dispositif de nettoyage et de désinfection dédié ainsi qu’une réorganisation du travail sur place et à distance. En outre, il a accordé une importance capitale à la sensibilisation de ses collaborateurs sur le respect des nouvelles consignes.

Dans ces moments difficiles, Lesieur Cristal a fait part de tout son soutien à l’ensemble des citoyens marocains et réitéré son engagement civique face à cette crise.