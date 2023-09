Lesieur Cristal mobilisée dans l’élan de solidarité nationale, suite au séisme d’Al Haouz. L’entreprise a mobilisé toutes ses équipes et lance un Plan de soutien et de solidarité dédié aux populations touchées par ce cataclysme.

Déjà, quelques heures seulement après le drame, Lesieur Cristal a lancé plusieurs actions citoyennes destinées à soulager les communautés impactées par le séisme. « L’engagement de Lesieur Cristal envers la communauté marocaine est inébranlable, et dans ces moments difficiles, nous nous tenons aux côtés de nos concitoyens touchés par cette tragédie », a déclaré Brahim Laroui, Directeur Général de Lesieur Cristal.

Ainsi et dans le cadre de ces efforts, Lesieur Cristal offre aux familles touchées quelques 100.000 litres d’huile de table « Oléor » en bidons de 5 litres, ainsi que 100 000 pièces de savon El Kef, le tout pour une valeur de 2 millions de dirhams.

« Afin de garantir la distribution efficace de ces précieuses ressources, Lesieur Cristal travaille en étroite collaboration avec les autorités locales, coordonnant de manière stratégique la logistique déployée au niveau des zones sinistrées », indique un communiqué de l’entreprise.

Outre ces dons en nature, Lesieur Cristal a également versé au Fonds de solidarité nationale une contribution financière de 3 millions de DH, qui permettra notamment de soutenir les efforts de reconstruction et d’aide d’urgence. Ainsi, les efforts de Lesieur Cristal ont permis d’engager un total de 5 millions de DH destinés aux victimes et aux familles du séisme d’Al Haouz.

Ce n’est pas tout, car Lesieur Cristal encourage également ses salariés à participer à la campagne du don de sang sur l’ensemble du territoire.

Par ailleurs, les employés de l’entreprise ont également pris l’initiative de collecter des vêtements, des couvertures, des denrées alimentaires et d’autres fournitures essentielles pour aider les familles impactées. De plus, Lesieur Cristal a mis en place un soutien spécial pour les membres de son personnel dont les familles ont été touchées par le séisme, leur offrant un accompagnement psychologique et financier pour les aider à surmonter cette période difficile.