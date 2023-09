Répondant à l’appel royal pour la mise en œuvre du programme d’urgence de gestion des effets du tremblement de terre qui a touché le Royaume, le 8 septembre dernier, le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) annonce la mobilisation par les banques d’une somme de 850 millions de DH, en guise de contribution au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre.

Le GPBM souligne, dans un communiqué, qu’il « s’inscrit pleinement dans l’effort national de solidarité au profit de nos concitoyens affectés par ce séisme ».

Et d’ajouter: « Le secteur bancaire marocain demeure mobilisé aujourd’hui et à l’avenir pour soutenir cet élan de solidarité nationale qui reflète la capacité de notre pays à relever les défis en temps de crise comme en temps normal grâce à la Vision Clairvoyante et aux Très Hautes Orientations de Notre Souverain Sa Majesté Le Roi Mohammed VI que Dieu L’Assiste ».