Wafacash a annoncé le lancement, à travers toutes ses agences, d’un service de collecte de dons au bénéfice du Fond spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus, opérationnel à partir de ce Samedi 21 mars.

Les dons peuvent également être effectués à partir de l’application JIBI , le compte mobile de WAFACASH qui permet d’effectuer des transactions de manière rapide, sécurisée et pratique depuis l’application mobile Jibi.

« Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’élan de mobilisation générale, initiée par le Royaume dans l’objectif de gérer les répercussions et effets de la pandémie du nouveau coronavirus “Covid-19”. En tant qu’acteur économique majeur, il est de notre devoir d’apporter notre contribution et de soutenir la nation dans ces moments difficiles », indique le communiqué.

Le réseau d’agences de WAFACASH qui compte plus de 1800 agences sera ouvert pendant toute la période du confinement et continuera à assurer les services de transfert. « Toutes les mesures de prévention contre la propagation du coronavirus ont évidemment été prises, afin de protéger nos agents et nos concitoyens » conclut le communiqué