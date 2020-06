L’international marocain, Amine Harit, sociétaire de Schalke 04, figure parmi les joueurs nominés pour le prix du meilleur joueur de la Bundesliga pour la saison 2019-2020.

Le jeune marocain (22 ans), désigné meilleur joueur du mois de septembre, compte cette saison 6 buts et 4 passes décisives en 25 matchs, souligne le site officiel de la Bundesliga.

Blessé depuis la reprise du championnat allemand après l’arrêt dû au nouveau coronavirus, Harit est l’un des joueurs les plus importants dans les schémas tactiques de l’entraîneur David Wagner.

Avec son rythme rapide et sa technique notable, Harit a été l’un des joueurs les plus remarquables de la saison, indique la Bundesliga.

L’international marocain dispute le titre avec le duo du Bayern Munich, Robert Lewandowski et Serge Gnabry, Timo Werner du RB Leipzig, le duo du Borussia Dortmund, Jadon Sancho et Erling Haaland, et Kai Havertz, jeune prodige du Bayer Leverkusen.