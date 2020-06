La Fête de la musique (FDM) à Casablanca se déroulera cette année sur un toit casablancais, sous le thème “La musique sur les nuages”, a annoncé la Société de développement local (SDL) “Casablanca Events & Animation”.

Malgré la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), Casablanca Events & Animation (CEA) “ne va pas déroger à la règle et compte perpétuer la tradition en organisant la FDM, qui sera l’occasion d’avoir une autre perspective visuelle et musicale sur la métropole”, indique un communiqué de la SDL.

Dans un format inédit, différents artistes, Leila, Abdelfatah Ngadi, Boundless et Soukaina Fahsi, vont se produire sur une scène dans un toit casablancais dans une atmosphère de coucher de soleil “BIDAOUI”, cher aux habitants de la ville blanche.

“Certes sans public comme il est de coutume, mais en live pour que tous, nous restons unis et ensemble en attendant les retrouvailles”, relève le communiqué.

Vecteur de partage culturel intense et porteuse de valeurs humaines dont on a toujours besoin, la FDM 2020 est aussi l’occasion de rendre hommage à quelques artistes marocains, ayant contribuer pendant cette crise covid-19 par la voie de l’art, ceux ayant performés pour atténuer les effets de cette pandémie, en utilisant les réseaux sociaux comme voie de diffusion.

Depuis le lancement de cette tradition festive en 1982, la fête de la musique symbolise l’unité des populations d’une même ville, d’un même pays, de différentes cultures autour de la musique, souligne Casablanca Events & Animation, invitant les passionnés de cet art à consulter le portail “www.wecasablanca.com” pour découvrir la programmation.

Créée par les autorités locales le 28 avril 2015, Casablanca Events et Animation est une société de développement local qui a pour mission la promotion de Casablanca à travers l’organisation d’événements culturels, économiques et sportifs et la mise en place de projets structurants.

Afin d’agir de manière cohérente tant au niveau national qu’international, CEA a initié une démarche d’attractivité ayant permis l’émergence de “WECASABLANCA”, qui vise à mettre en exergue la richesse, la diversité et le dynamisme du territoire.

Pierre angulaire du programme de marketing et de promotion territoriale de Casablanca signé en septembre 2014, elle accompagne par son plan d’action opérationnel, la dynamique enclenchée par l’ambitieux plan de développement de la métropole à horizon 2020.