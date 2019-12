Il a beau être le meilleur joueur de la planète, Lionel Messi n’en est pas le meilleur buteur. Auteur de 54 buts en 2019, l’Argentin a trouvé plus fort que lui en la personne d’Abderrazak Hamdallah.

Attaquant du club saoudien d’Al Nassr, l’attaquant marocain qui s’est offert un triplé samedi lors de la victoire contre Al Feiha (1-4) en Saudi Pro League, a porté son total à 57 buts toutes compétitions confondues cette année.

Ce qui place Abderrazak Hamdallah devant l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski (54 buts) et Lionel Messi (50 buts). Derrière eux, on trouve notamment Kylian Mbappé (44 buts), Raheem Sterling (41 buts) et Cristiano Ronaldo (39 buts).

Et même en ne prenant en compte que les buts inscrits en championnat, selon les données du site Transfertmarkt, il termine premier avec 35 réalisations devant Lionel Messi (34) et Carlos Vela qui évolue au Los Angeles FC (34)