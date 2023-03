La bonne nouvelle vient d’Espagne: Le Maroc pourrait intégrer le trio organisateur du Mondial 2030, croit savoir le quotidien espagnol AS.

Hier jeudi, le média annonçait que la Fédération royale espagnole de football (RFEF) et la Fédération portugaise de football envisagent l’option d’inclure le Maroc. Les choses devraient être plus concrètes dans les jours et semaines à venir, ajoute la même source soulignant que l’adhésion définitive serait liée au retrait de l’Ukraine de la candidature conjointe de l’Espagne et du Portugal pour accueillir l’épreuve de la Coupe du monde.

Pour rappel, l’Espagne et le Portugal avaient intégré, en octobre dernier, l’Ukraine à leur binôme pour le dossier de candidature à l’organisation du Mondial 2030. Une démarche qui traduisait un geste de solidarité, eu égard à la crise politique que ce pays traverse.

Toutefois, avec l’implication de la Fédération ukrainienne de football dans un scandale de «fraude et blanchiment d’argent», la Fédération espagnole de football estime plus judicieux de laisser de côté la piste de l’Ukraine tant que la crise n’est pas dépassée, affirme le quotidien AS, ajoutant que des discussions auraient déjà été entamées entre l’Espagne et le Maroc dans ce sens.