Le retour de l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, en équipe de France, après plus de cinq ans d’absence, “serait imminent”, rapportent mardi les médias de l’hexagone. Selon des informations du Parisien, relayées par d’autres médias, l’entraîneur des Bleus, Didier Deschamps, qui dévoilera ce mardi soir la liste des 26 retenus pour disputer le championnat d’Europe prévu 11 juin au 11 juillet, devrait faire appel à Karim Benzema (33 ans).

L’attaquant aux 81 sélections et 27 buts avec l’équipe de France ferait son retour avec les Bleus pour la première fois depuis plus de cinq ans. La sélection du Madrilène serait dictée par les performances de Karim Benzema, auteur de 29 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. D’après la presse sportive, cette sélection serait la “grande surprise” de la liste du sélectionneur des Bleus.

Pour rappel, la dernière sélection de l’ancien Lyonnais remonte au match contre l’Arménie, où il avait inscrit un doublé le 8 octobre 2015 (4-0).