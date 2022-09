Walid Regragui a été nommé entraineur de la sélection marocaine A de football, qui se prépare pour disputer la Coupe du Monde au Qatar, du 20 novembre au 18 décembre prochains.

La désignation de Walid Regragui à la tête de la sélection nationale a été annoncée par le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, lors d’un point de presse organisé, mercredi, au complexe Mohammed VI de football à Maâmora.

Walid Regragui s’est engagé avec l’Equipe nationale jusqu’au prochain mondial en 2026, une période qui sera marquée par l’organisation d’une autre échéance continentale, à savoir la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2024 en Côte d’Ivoire.

« Nous plaçons notre totale confiance en Walid Regragui. La réussite de Walid dans sa mission est un succès pour nous tous et pour l’ensemble des entraineurs nationaux », a déclaré M. Lekjaa.

« Nous n’épargnerons aucun effort pour soutenir Walid et réaliser les objectifs fixés », a-t-il ajouté.

Selon le président de la FRMF, le contrat liant Walid Regragui et l’instance fédérale comprend des objectifs bien étudiés, à leur tête faire bonne figure lors du prochain mondial et les prochains rendez-vous et signer des résultats satisfaisants.

La priorité de l’équipe nationale sera d’améliorer son classement africain et atteindre au moins les demi-finales de la prochaine CAN, a-t-il annoncé.

« La participation du Maroc pour la 6è fois au mondial nous impose d’aller le plus loin possible, vu la qualité des joueurs de l’équipe nationale et l’histoire du football marocain », a-t-il dit.

Soulignant que la priorité de la FRMF était toujours d’assurer les meilleures conditions de préparation à la sélection nationale», M. Lekjaa a relevé que la présence remarquée du public marocain lors du dernier mondial en Russie en témoigne sur l’amour des Marocains pour le football.

« La sélection marocaine s’est qualifiée pour la première fois de son histoire au Mondial en 1970, d’où notre envie de signer de meilleurs résultats lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar, a-t-il poursuivi, faisant savoir que des évaluations d’étape seront effectuées quant au rendement de l’équipe nationale A.

Revenant sur la séparation à l’amiable entre la FRMF et Vahid Halilhodzic, il a indiqué que l’ancien sélectionneur national a perçu l’équivalant de trois mois de salaire comme le stipule le Code du travail marocain.

Walid Regragui, qui vient de remporter la Botola Pro D1 et la Ligue des Champions africaine avec le Wydad Casablanca, sera assisté par les anciens internationaux marocains Rachid Benmahmoud et Gharib Amzine. Le staff technique comprend également l’entraineur des gardiens de but Omar Harrak.

A moins de trois mois du coup d’envoi de la Coupe du monde de football (Qatar-2022), qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre prochains, le nouveau sélectionneur national Walid Regragui devra relever le défi de former un groupe capable d’honorer les couleurs nationales lors de cette grand-messe du ballon rond mondial.

Né le 23 septembre 1975 à Corbeil-Essonnes en France, l’ancien latéral droit de l’équipe nationale a commencé sa carrière au Racing Club Paris (1998-1999), avant de rejoindre Toulouse (1999-2001), puis Ajaccio (2001-2004). Par la suite, Regragui s’est engagé avec le club espagnol du Racing Santander où il a joué de 2004 à 2006. Après cette expérience en Liga, Oualid est retourné en Ligue 1 avec Dijon (2007) puis Grenoble (2007-2009), avant d’atterrir au Moghreb Tétouan.

Durant sa carrière professionnelle, Oualid, qui vient de remporter la Botola Pro D1 et la Ligue des Champions d’Afrique avec le Wydad de Casablanca, avait, notamment, remporté la Ligue 2 avec Ajaccio en 2002, une saison durant laquelle il avait été plébiscité meilleur latéral droit du championnat français de deuxième division.

La prestation de Oualid a alors attiré l’attention de l’ancien sélectionneur national Baddou Zaki, qui l’a convoqué pour rejoindre les Lions de l’Atlas, avec qui il a brillé de mille feux et atteint la finale de la Coupe d’Afrique des Nations en Tunisie en 2004.

Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur, Oualid s’est converti entraineur et assuré le poste d’entraîneur adjoint de l’équipe nationale sous l’ère Rachid Taoussi en 2012.

Il a, par la suite, rejoint le FUS Rabat, club avec lequel il a remporté la Coupe du Trône en 2014 en battant en finale l’Olympique Khouribga, puis la Botola Pro D1 en 2016.

L’ancien Lion de l’Atlas a, également, présidé aux destinées du club qatari de Duhail, avec à la clé le titre du championnat qatari en 2020, avant de regagner le Maroc et précisément le Wydad de Casablanca, où il a réalisé le doublé (Botola Pro et Ligue des Champions). Coach Walid a été à deux doigts de réaliser le triplé, mais les Rouge et blanc se sont inclinés en finale de la Coupe du Trône (saison 2020-2021) face à la RS Berkane.

Ce palmarès riche a fait de Walid la revendication N.1 du public national, qui a vu en ce jeune entraineur le meilleur successeur de Vahid Halilhodzic (en poste depuis 2019), qui, malgré avoir mené l’équipe nationale au Mondial qatari, n’a pas satisfait les attentes du public sportif national, ni en termes de prestation des joueurs ou ni au niveau de ses choix tactiques. La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a décidé ainsi de confier les rênes de l’équipe nationale à Walid Regragui dans le dessein d’atteindre plusieurs objectifs, à leur tête signer une participation honorable au Qatar et lors des prochains rendez-vous, notamment la prochaine CAN en Côte d’Ivoire.

Le choix de Walid Regragui à la tête des Lions de l’Atlas fait de lui le deuxième sélectionneur marocain à diriger l’équipe nationale au Mondial, après feu Abdellah Blinda en 1994 aux Etats Unis d’Amérique.

Selon plusieurs observateurs, le départ de Vahid Halilhodzic donne un signal fort pour le retour probable de plusieurs joueurs écartés, à l’image de Hakim Ziyech et d’Abderrazzak Hamdallah.

A rappeler que la FRMF avait annoncé s’être séparée à l’amiable de Halilhodzic pour « divergences de points de vue », soulignant qu’elle mobilisera tous les moyens afin d’assurer à l’équipe nationale une bonne préparation au Mondial 2022.

Lors du Mondial qatari, l’équipe nationale évoluera dans le groupe F aux côtés de la Belgique, la Croatie et le Canada.