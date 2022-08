Colorado a réussi avec succès son audit de renouvellement de certification QSE qui s’est déroulé du 26 au 28 Juillet 2022 et réalisé par un organisme certificateur de renommée, conformément aux référentiels ISO 9001 Qualité), ISO 14001 (Protection de l’environnemental) et ISO 45001 (Santé et sécurité au travail). L’audit n’a révélé aucune non-conformité et vient couronner 19 ans de certification par rapport à la norme ISO 9001 et 13 ans de certifications par rapports aux normes ISO14001 et ISO45001 (OHSAS 18001 précédemment), confirmant ainsi :

– La conformité et le respect de COLORADO de toutes les exigences en matière de la qualité, de la santé et sécurité au travail et de l’environnement.

– L’efficacité de notre système de management intégré QSE et son niveau de maturité acquis depuis plusieurs années, pour répondre aux attentes de nos différentes parties prenantes et principalement les clients et les professionnels.

– Le couronnement des efforts et des investissements déployés par COLORADO pour atteindre les objectifs assignés, satisfaire ses clients et appuyer sa démarche de développement durable.