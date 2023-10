Sans surprise, Cristiano Ronaldo est redevenu le joueur le mieux payé de la planète football. Depuis qu’il a rejoint les rangs du club saoudien d’Al Nassr, l’international portugais de 38 ans touche un salaire annuel de 247 millions de dollars, de quoi faire des jaloux dans le milieu.

Celui que l’on surnomme CR7 dispose d’actifs lui permettant de générer un revenu total de 260 millions de dollars par an, selon le nouveau classement mondial des footballeurs les mieux payés au monde en 2023, réalisé par Forbes.

Ronaldo est suivi de près par son rival de toujours, l’Argentin Lionel Messi, qui a décidé d’entamer une nouvelle aventure aux USA avec l’Inter Miami CF. « La Pulga » totalise de son côté 135 millions de dollars de revenus annuels et dépasse son ex-coéquipier au FC Barcelone et au PSG, Neymar Jr. Le Brésilien (lui aussi évoluant actuellement en Arabie saoudite) génère 112 millions de dollars par an.

Du haut de ses 24 ans, Kylian Mbappé suit de près Neymar Jr avec 110 millions de dollars, puis on retrouve l’ex-star du Real Madrid et nouvel attaquant d’Al Ittihad, Karim Benzema avec 106 millions de dollars/an.

Le reste du top 10 comprend la pépite norvégienne du ballon rond, Erling Haaland (58 millions de dollars/an), Mohamed Salah (53 millions de dollars), Sadio Mané (52 millions de dollars), Kevin de Bruyne (39 millions de dollars) et Harry Kane (36 millions de dollars).