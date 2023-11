Sept jeunes marocains figurent dans la liste « 30 under 30 » de Forbes Middle East pour l’année 2023. Cette liste annuelle met en avant 120 jeunes de moins de trente ans qui façonnent l’avenir de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), selon quatre catégories: Science et Technologie, Divertissement, Commerce et Finance et Impact social.

Les Marocains se distinguent particulièrement dans la catégorie Divertissement. On retrouve ainsi les deux internationaux marocains, Azzedine Ounahi et Sofiane Amrabat. Les deux hommes ayant joué un rôle clé dans le parcours historique des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde 2022.

Dans le domaine des arts, la chanteuse Faouzia Ouihya et la réalisatrice Zineb Wakrim sont reconnues pour leurs contributions exceptionnelles. La chanson « RIP, Love » de Faouzia a cumulé plus de 107 millions de streams dans le monde, depuis sa sortie en mars 2022. Le talent de Zineb Wakrim a été confirmé par sa sélection au prestigieux Festival de Cannes en 2023 et récompensé par le troisième prix du Cinef 2023 pour son court-métrage « Ayyur ».

Dans la catégorie Commerce et Finance, on retrouve la jeune Malak Bennani, cofondatrice de la marque de lunettes LNKO, avec des plans d’expansion impressionnants et une base clientèle significative dans plusieurs pays.

Dans la catégorie Science et Technologie, le duo Zakaria Azemzi et Abdelaziz El Aiachi sont reconnus pour leur travail avec AZA Petrosolutions, une entreprise spécialisée dans des solutions innovantes pour l’industrie pétrolière.