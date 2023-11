Une convention de partenariat liant plusieurs acteurs économiques et institutionnels de la région Fès-Meknès a été signée, mercredi, pour l’installation de nouvelles entreprises au niveau du parc Fès Shore.

Il s’agit des sociétés Capgemini Engineering, leader mondial des services d’ingénierie et de recherche et développement et Cnexia, filiale d’un conglomérat canadien, opérant dans les télécoms et les médias.

Aux termes de cet accord signé par Ewane, filiale du groupe CDG, la Région Fès-Meknès, la wilaya de la Région Fès-Meknès, le Centre Régional d’Investissement (CRI) de Fès-Meknès, et les deux entreprises concernées, ces deux sociétés recevront une subvention de la région Fès-Meknès d’un montant total de 2 millions de dirhams, dédié à la réalisation des travaux d’aménagement des plateaux de bureaux nécessaires à l’installation de ces sociétés à Fès Shore.

Les deux entreprises, quant à elles, s’engagent à créer un minimum de 100 emplois dans un délai de deux ans, contribuant ainsi de manière significative à la croissance de l’emploi dans la région.