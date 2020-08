L’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) a annoncé, lundi, le lancement des travaux de construction des Cités des Métiers et des Compétences (CMC) des régions Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Béni Mellal-Khénifra. Les deux Cités, dont la livraison est prévue dans 20 mois, seront érigées sur des terrains respectivement de 12 et 15 hectares mis à disposition par les régions concernées dans les villes de Tanger et Béni Mellal. Conçues pour garantir une offre de formation répondant aux spécificités actuelles et futures de chacune des deux régions, les CMC offriront, annuellement, des capacités d’accueil de 3.250 stagiaires pour Tanger-Tétouan-Al Hoceima et 2.920 pour Béni Mellal-Khénifra. La réalisation de la CMC Tanger-Tétouan-Al Hoceima mobilisera une enveloppe budgétaire de 480 millions de dirhams (MDH), avec une contribution de la région de 78 MDH. Au total, 330 MDH sont dédiés aux études et travaux de construction. Pour ce qui est de Béni Mellal-Khénifra, le projet nécessite un investissement de 390 MDH, avec un apport de la région de 90 MDH, précise le communiqué, ajoutant que 265 MDH sont consacrés à la réalisation des études et travaux de construction.