Tanger Med est le port africain le mieux connecté en 2020 avec 137 liaisons directes, indique la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) dans une nouvelle note, intitulée ‘‘Ports du réseau mondial de transport maritime de ligne : comprendre leur position, leur connectivité et leurs changements au fil du temps’’. Et au niveau mondial, c’est Shanghai (Chine) qui est le port le mieux connecté en 2020 avec 288 liaisons directes, suivi de Busan en Corée du Sud (274 liaisons directes), Anvers en Belgique (268) et Rotterdam aux Pays-Bas (264). En Amérique du Sud, Carthagène en Colombie est le port le mieux connecté (130 connexions directes).