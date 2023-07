La formation professionnelle est un des fondamentaux qui contribuent à la création de la richesse et par ricochet la croissance de l’économie. Et comme le marché est en perpétuelle évolution, les besoins en compétences doivent suivre la même cadence, d’où l’importance de disposer d’un système de qualité et qui couvre différentes filières.

Le séminaire national organisé par la fédération marocaine de l’enseignement professionnel privé (FMEP), sous le thème « Contribution de la formation professionnelle privée à la mise en œuvre des orientations du NMD et de la feuille de route de la formation professionnelle », a été l’occasion de débattre du potentiel dont regorge le secteur privé lequel peut apporter sa pierre à l’édifice afin de mener à bien les orientations de la feuille de route y afférente.

Ainsi, les atouts, les contraintes et les perspectives ont été exposés dans l’espoir d’adopter un schéma qui regroupe le secteur public et privé. L’événement a été marqué par la signature de quatre conventions de partenariat entre la fédération de l’enseignement privé de la CGEM et des partenaires tels que l’ANAPEC, la FMEP et EFE Maroc, Al Jisr ou encore la fédération royale marocaine des échecs.