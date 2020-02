Selon le site d’informations financières “Learn Bonds”, repris par Bladi, les dix hommes les plus riches de la planète ont une fortune globale de 858,1 milliards de dollars, et dépassent de facto le PIB des 85 pays les plus pauvres du monde.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), ce PIB s’est établi à 813,5 milliards de dollars. Ces dix hommes dépassent aussi les PIB de pays riches comme la Belgique, la Suisse, l’Autriche, ou encore la Norvège.

Le patron d’Amazon, Jeff Bezos, arrive en tête du top 5 des hommes les plus riches de la planète, avec une fortune estimée à 125,3 milliards de dollars, suivi de l’ancien patron de Microsoft, Bill Gates (112,6 milliards de dollars), de Bernard Arnault et sa famille (LVMH) (108 milliards de dollars).

Warren Buffet (Berkshire Hathaway) et Amancio Ortega (Zara) complètent le Top 5 mondial avec respectivement 90,4 milliards de dollars et 78,1 milliards de dollars