La deuxième édition du Salon régional de la filière Bio aura lieu le 29 février courant à Marrakech, à l’initiative du Club des Entrepreneurs Bio (CEBio).

Ce Salon qui accueillera une quarantaine d’exposants, se fixe pour missions de sensibiliser les consommateurs de la région sur la qualité et la spécificité des produits certifiés Bio, et d’expliciter l’importance de ces produits pour la santé et la protection de l’environnement, expliquent les organisateurs dans un communiqué.

Ce rendez-vous régional de la filière Bio se propose, en outre, de faire connaitre une palette de produits du terroir certifiés Bio, de mobiliser les opérateurs de la région, et de mettre en lumière les possibilités de valorisation des produits issus de l’agriculture biologique, afin de stimuler l’esprit de créativité et d’entrepreneuriat.

Durant cette journée d’exposition, les visiteurs attendus vont rencontrer les acteurs de la filière Bio, découvrir et tester une gamme de produits frais, d’épicerie, ou encore cosmétiques, outre des compléments alimentaires et des écoproduits, en vue d’une consommation respectueuse de l’Homme et de l’environnement, ajoute la même source.

Et de conclure que cet événement se veut également, un espace de sensibilisation pratique des professionnels et des consommateurs sur la réglementation en vigueur régissant la filière Bio