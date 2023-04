Rendez-vous incontournable pour les candidats au Bac et grandes écoles et universités ainsi que les banques, le Salon international de l’étudiant a ouvre ses portes, du 26 avril jusqu’à 29 avril, à des centaines de milliers de visiteurs. Pour cette année, ils ont été très nombreux à faire le déplacement comme l’avaient espéré les organisateurs.

Plus de 250 participants, représentant plus de 750 institutions sont présents à la 31eme édition qui s’est tenue au centre d’exposition de l’Office des chances, sachant que chaque université ou école comprend deux ou trois établissements.

Avec le thème ensemble pour construire le Maroc des compétences, visant à guider et à orienter les jeunes vers la réalisation de leurs projets futurs, offre la possibilité à tous les visiteurs de découvrir toutes les options disponibles dans un même espace, facilitant ainsi les comparaisons nécessaires à leurs aspirations.

Résolument tourné vers une démarche de proximité et d’échange direct avec les principaux acteurs de l’enseignement et de la formation, cet événement est devenu un point de convergence pour la jeunesse et les parents du royaume qui représentent une part de plus en plus importante de la composante visiteurs.

Une occasion rêvée pour les universités et écoles de formation pour présenter leur gamme de programmes et les principales mesures mises en place our garantir la qualité de l’enseignement à leurs étudiants. Les banques en ont aussi profité pour mettre en-avant les offres de crédit étudiant.

La dernière édition a enregistré la présence d’environ 150.000 visiteurs dont 70% étaient des candidats au Baccalauréat.

(K.M)