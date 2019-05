La participation du Maroc au forum international des transports (FIT), organisé du 22 au 24 mai à Leipzig en Allemagne, traduit la volonté et l’engagement du Royaume à assurer son rayonnement à l’international en perspective de la présidence marocaine de ce forum pour la période 2020-2021, a souligné le ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.

Le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, a conduit la délégation marocaine de haut niveau à ce Forum international tenu sous la présidence coréenne, indique la même source dans un communiqué.

La première journée de ce forum a connu une participation active du ministre aux différents travaux et événements, dont la table ronde ministérielle consacrée au thème « transport et changement climatique : Aller de l’avant après la COP24 » à laquelle ont également pris part des ministres de transport de différents pays et des représentants gouvernementaux du secteur, des organisations intergouvernementales, de l’Union internationale du transport routier, de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ainsi que des représentants d’entreprises internationales.

Amara a souligné, à cette occasion, le rôle et le degré d’implication du Maroc dans le processus global du changement climatique notamment dans le cadre de la Contribution Nationale Déterminée élaborée pour la mise en œuvre de l’accord de Paris, et également de la stratégie nationale du développement durable, rappelle la même source.

Il a également mis en avant la nécessité d’élargir le champ des sujets abordés par le forum aux problématiques de transport dans les pays africains, certains pays asiatiques et ceux de l’Amérique latine, compte tenu des besoins spécifiques de ces pays en matière d’accès au transport.

Compte tenu des engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris 2015 de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, les ministres participant à cet évènement ont reconnu le rôle fondamental des transports dans la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et la réduction des émissions mondiales de carbone.

La deuxième journée du forum a connu la participation de M. Amara aux deux sessions ministérielles consacrées à l’approbation des règlements et des décisions relatives à la stratégie du forum ainsi qu’à l’amélioration de la connectivité mondiale à travers l’utilisation des réseaux de transport, d’énergie et des TIC. A l’issue de la première session ministérielle, une déclaration a été adoptée à l’unanimité par les pays membres participants et l’adhésion de la Tunisie au forum a été approuvée, faisant de ce pays ami le deuxième en Afrique à rejoindre le FIT après le Maroc.

Amara a également pris part au panel organisé par la Suède autour de la conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, prévu les 19 et 20 février 2020 à Stockholm.

Cette deuxième journée du sommet de Leipzig a été également marquée par des rencontres bilatérales de Amara notamment avec les hauts responsables des sociétés Valeo et Bombardier, fait savoir le communiqué, ajoutant qu’une autre rencontre bilatérale a réuni le ministre avec le secrétaire général du FIT, Young Tae KIM à propos de plusieurs sujets, notamment le bilan du FIT et la présidence du Maroc pour 2020-2021.