Infomédiaire Maroc – Le Forum mondial de l’Education se tiendra du 20 au 23 janvier à Londres, avec la participation du Maroc.

Le Royaume sera représenté à cet événement d’envergure par une délégation conduite par le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi, et composée notamment du Secrétaire d’Etat chargé de la formation professionnelle, Mohamed Rherras.

Placé sous le thème « Développer une politique d’éducation pour davantage d’efficacité, d’impact et de réussite exponentielle », cette manifestation est organisée avec le soutien du ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth et des ministères de l’Education, du Commerce international et du Développement international en partenariat avec l’Institut culturel britannique British Council.

Le forum réunira 1 263 délégations internationales provenant de 95 pays du monde, selon un communiqué des organisateurs.

Ce rendez-vous annuel réunissant des ministres, des représentants d’organisations internationales et des professionnels de l’éducation du monde entier dans la capitale britannique, a pour but d’examiner les défis et enjeux du secteur et procéder à l’échange d’expériences en matière de modernisation des programmes éducatifs, de pédagogie et d’innovation technologique.

La manifestation permettra également d’examiner le rôle des acteurs socio-économiques et des moyens de technologie dans l’élaboration des politiques et des programmes de l’éducation, et de s’arrêter sur l’impact du financement sur les résultats pédagogiques et l’efficacité des politiques publiques dans le secteur.

Plusieurs sessions plénières auront lieu dans le cadre de ce forum, portant notamment sur l’élaboration de politiques publiques visant l’amélioration de l’accès à l’éducation et l’examen des différentes approches pédagogiques internationales, liées notamment à la pauvreté, la parité et l’égalité entre les genres.

Les travaux du forum seront aussi marqués par la publication du rapport annuel de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) « Regards sur l’éducation 2019 ».

Le Forum mondial de l’éducation est une rencontre annuelle qui se tient chaque année à Londres en vue de réunir les professionnels de l’éducation des quatre coins du globe en vue de débattre autour des pratiques futures pour le développement de ce secteur.

