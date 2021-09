La liste tant convoitée T+L 500 du magazine Travel + Leisure met Four Seasons Hotel Casablanca a l’honneur en le nommant dans le Top 5 des meilleurs Resort Hotels en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Cette liste prestigieuse se base sur le vote des lecteurs référant à leurs expériences et séjours dans les meilleurs hôtels au Monde. Cette année, les lecteurs du magazine ont pu voter pour leurs hôtels favoris, prenant compte des installations de l’Hôtel, de sa situation géographique, de la qualité de service et de restauration, ainsi que de son rapport qualité-prix.

“Nous sommes ravis et honorés de recevoir une telle distinction, en particulier pendant cette période singulière. Tandis que nous œuvrons au quotidien pour offrir une expérience unique et une qualité de service irréprochable à nos hôtes, cette reconnaissance témoigne sans nul doute de l’engagement et de la passion de nos équipes, d’autant plus que nous nous apprêtons à célébrer, dans les semaines à venir, les six ans de notre établissement. ” explique le Directeur Général, Mehdi Zaanoun.

Ayant ouvert ses portes le 11 Novembre 2015, Four Seasons Hotel Casablanca s’est défini comme l’adresse de luxe incontournable de la Ville Blanche. Mettant à l’honneur l’élégance marocaine avec une touche moderne, l’Hôtel propose les chambres et suites les plus spacieuses de la place, disposant de terrasses aménagées permettant aux clients, aussi bien d’affaires que de loisirs, de profiter des espaces extérieurs et du climat doux et agréable de la ville de Casablanca tout au long de l’année. Avec ses brises océanes, ses vues panoramiques et son atmosphère paisible, Four Seasons Hotel Casablanca mérite sa place parmi une poignée des meilleurs Resort Hotels en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

“Alors que nous continuons à faire face à cette situation qui est sans précédent, nous nous engageons plus que jamais à fournir un service d’une qualité inégalée et à offrir un environnement sûr et reposant à l’ensemble de nos clients.” rajoute Mehdi Zaanoun.

Comptant un total de 185 chambres et suites chics et modernes, trois restaurants proposant une cuisine raffinée et un spa luxueux offrant des soins exclusifs signés Guerlain, Four Seasons Hotel Casablanca est un véritable sanctuaire de sérénité niché en bord de mer au cœur de la ville la plus dynamique du Maroc.