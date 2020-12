A l’occasion de cette merveilleuse période des fêtes de fin d’année, Four Seasons Mo-rocco Collection rend une nouvelle fois hommage au Maroc avec sa nouvelle création pâtissière la «Bûche Ar{t}abia».

Chef Pâtissier Exécutif du Four Seasons Resort Marrakech, Anouar Ait Abdelaali a imaginé le dessert star des fêtes en puisant son inspiration dans l’artisanat marocain et plus préci-sément le travail du bois sculpté et les arabesques design incontournable de l’architec-ture marocaine.

Une création exclusive qui offre un dessert gourmand et surprenant pour vos repas de fêtes. Cette année, Four Seasons Resort Marrakech et Four Seasons Hotel Casablanca offrent un Moucharabieh en chocolat dissimulant un biscuit au noix, un croustillant aux trois pralinés, et une mousse au noix.

Avec son esthétique art déco, cette élégante bûche de Noël signée Four Seasons Mo-rocco Collection fera rêver tous les petits et grands amateurs de desserts.

Marrakech :

Dans la Ville Ocre, commandez votre « Bûche Ar{t}abia » 48h à l’avance en appelant le Four Seasons Resort Marrakech au +212 524 359 200.

Edition limitée proposée du 18 au 31 Décembre 2020. Jusqu’à 8/10 personnes – 650 DHS

Casablanca :

Dans la Ville Blanche, la « Bûche Ar{t}abia » 48h à l’avance, vous pouvez passer votre commande directement au comptoir pâtisserie du Mint ou en contactant l’hôtel au +212 529 073 670.