Suite à la diffusion de l’article intitulé ‘‘Al Waleed Ibn Talal cède le Four Seasons Marrakech’’ paru sur un mensuel économique de la place et affirmant le changement d’enseigne du Four Seasons Resort Marrakech, la société Four Seasons Hotels & Resorts a, dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc, démenti ce changement d’enseigne et tenu à apporter certains éclaircissements.

‘‘Four Seasons est une société de gestion qui n’est généralement pas propriétaires des hôtels qu’elle exploite. En décembre 2019, Four Seasons Resort Marrakech a changé de propriétaire et l’hôtel appartient depuis à Westmont Hospitality Group. Ce changement de propriétaire ne change strictement rien au fait que Four Seasons continue d’exploiter le Four Seasons Resort Marrakech. Four Seasons continue également d’exploiter Four Seasons Hotel Casablanca appartenant depuis son ouverture à la société espagnole Inveravante’’.