Infomédiaire Maroc – Top Business, leader de distribution de fournitures de bureau et de fournitures scolaires au Maroc, et DELI, multinationale qui enregistre la plus forte croissance dans le monde des fournitures, annoncent officiellement leur partenariat de commercialisation et de distribution de la marque DELI dans le marché marocain.

Ce partenariat est le fruit d’un congrès qui a réuni, dernièrement à Casablanca, tous les revendeurs de la marque DELI. Cette conférence internationale, sous le thème ‘‘ensemble vers l’excellence’’, a en effet été l’occasion pour les 2 partenaires de mettre en exergue les tenants et les aboutissants de cette collaboration.

Grâce à sa longue expérience, son savoir-faire et son assortiment des plus grandes marques des fournitures scolaires et bureautiques, Top Business est devenu le partenaire incontournable de la marque DELI et le distributeur exclusif de cette marque dans le marché marocain.

Aux termes des dispositions de ce partenariat, Top Business et DELI ouvrent une nouvelle ère à travers la mise en place d’un plan d’actions stratégiques visant à offrir aux clients revendeurs :

– La disponibilité permanente de tous les articles de la marque DELI ;

– La compétitivité des prix des articles de la marque DELI ;

– Le développement et l’adaptation continue des articles DELI en fonction des exigences du consommateur marocain ;

– La proposition aux clients des différents supports de communication pour rendre les articles DELI plus visibles au consommateur au sein de leurs points de vente.

– Le renforcement de la politique de proximité vis-à-vis des clients ;

– L’amélioration continue de l’identité visuelle de la marque DELI pour s’adapter au marché international.

En sus, l’intérêt de ce partenariat réside dans la synergie de deux grands noms bien implantés dans le secteur des fournitures scolaires et bureautiques afin de mettre en commun leurs forces respectives pour fournir constamment les meilleurs produits et services aux consommateurs marocains et être le meilleur compagnon de bureau et

amis proches pour les étudiants.

Déclarations :

– ‘‘Nous sommes certains de disposer de tous les moyens nécessaires pour occuper une place plus importante sur le marché marocain et de continuer de croître, de façon plus rapide et toujours durable. Dans ce sens, DELI va articuler davantage ses activités autour de segments de clients en vue de concevoir des propositions de valeur encore plus ciblées et plus personnalisées’’

Charlie HUANG, General Manager de DELI Group Co. LTD – Dubai Branch.

– ‘‘Le Maroc est un marché prioritaire dans la stratégie de la compagnie DELI. Notre partenariat témoigne de la confiance que nous plaçons dans le potentiel de croissance du marché des fournitures au Maroc. Nous entendons accompagner nos clients sur l’ensemble de leurs besoins en fournitures avec une qualité de service supérieure’’.

Othmane Mouss, DGA de Top Business

Rédaction Infomédiaire