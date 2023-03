La demande de framboises surgelées marocaines dépasse de façon drastique la production le n° 3 sur le marché européen, l’Ukraine, à l’heure actuelle. Une situation qui est due en grande partie au conflit armé que connait le pays.

D’après les informations du site spécialisé en horticulture, East Fruit, les exportations marocaines de framboises congelées en 2022 ont doublé, pour atteindre une quantité de 16.700 tonnes, alors qu’elles étaient de 3.600 tonnes deux années auparavant, soit une progression de 4,6 % de la production.

En termes de valeur, les exportations de framboises congelées du Maroc ont été multipliées par 2,7 au cours de l’année et ont atteint 60 millions de dollars. Le royaume se rapproche donc de l’Ukraine et risque bien de dépasser les n° 1 et 2 du marché européen, à savoir la Serbie et la Pologne.

Les exportations de framboises et de mûres fraîches du Maroc en 2022 ont également mis à jour les records de l’année précédente et atteint 56 200 tonnes, après avoir augmenté de 36 % sur l’année. Il est à noter que les revenus des exportations de framboises fraîches dépassent de 65 fois les revenus des baies congelées et totalisent une somme de 307 millions de dollars.

Ainsi, les producteurs marocains génèrent un montant important, qui s’établit à 367 millions de dollars par an grâce à l’exportation de framboises et de mûres.

En plus de proposer sa production sur le marché allemand, les framboises surgelées du Maroc ont trouvé place au sein d’autres pays, à l’image des Émirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Qatar, la Tunisie, l’Afrique du Sud, le Brésil, le Canada et la Croatie.