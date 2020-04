Les mesures de confinement décidées pour juguler l’épidémie de Coronavirus seront prolongées en France au-delà du 15 avril, a annoncé, mercredi soir l’Elysée, sans préciser la durée de ce prolongement.

Le président Emmanuel Macron s’exprimera lundi prochain pour présenter, aux Français, ses décisions concernant la lutte contre l’épidémie durant les prochaines semaines, a ajouté la présidence française.

Selon les médias du pays, qui citent les services de Macron, le chef de l’Etat français devra consulter d’ici lundi un grand nombre d’acteurs et privés, français européens et internationaux, afin d’échanger avec eux sur les grands enjeux relatifs au Covid-19 et de préparer les décisions qui seront annoncées lundi aux Français.

La France, qui recensait mercredi 10.869 décès liés au Covid-19, est entrée dans sa 4ème semaine du confinement décrété le 17 mars dernier pour freiner l’expansion de l’épidémie.