Infomédiaire Maroc – La nouvelle secrétaire générale de l’organisation internationale de la francophonie (OIF), Louise Mushikiwo, a exprimé, jeudi, à l’occasion de sa prise de fonctions officielle à la tête de cette organisation, sa volonté de se dévouer au service de la Francophonie et pour la réalisation «des priorités de nos chefs d’Etat et de gouvernement».

«Etant arrivée depuis quelques jours dans mon nouveau pays de résidence, la France, je me réjouis grandement de prendre mes fonctions aujourd’hui», a-t-elle affirmé à l’issue d’un entretien avec sa prédécesseur, Michaëlle Jean, en soulignant qu’elle avait «hâte de rencontrer les équipes de l’OIF avec lesquelles, j’en suis convaincue, nous travaillerons dans un esprit de solidarité et de dialogue permanent afin de répondre efficacement aux priorités de nos chefs d’Etat et de gouvernement».

«Je suis impatiente de mettre mon expérience et ma volonté au service de notre Francophonie», a-t-elle souligné.

Lors de cet entretien, Mushikiwo, qui occupait précédemment les fonctions de ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda, et Mme Jean, qui a occupé le poste de secrétaire générale de l’OIF de 2015 à fin 2018, ont «échangé sur les principales actions et les grandes orientations de l’Organisation, s’agissant notamment de la mise en œuvre de la Déclaration et des résolutions adoptées au Sommet d’Erevan et des défis qui se posent dans l’espace francophone».

Mushikiwo est la quatrième secrétaire générale de l’OIF à être élue après la Canadienne Michaëlle Jean, le Sénégalais Abdou Diouf (2003-2014) et l’Egyptien Boutros Boutros-Ghali (1998-2002).

Elle avait été élue le 12 octobre lors du Sommet de la Francophonie à Erevan (Arménie).

Rédaction Infomédiaire