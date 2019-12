La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a décidé de suspendre à vie l’arbitre Hicham Tiazi, suite à sa mauvaise prestation lors du match ayant opposé samedi l’Olympique de Khouribga à la Youssoufia de Berrechid pour le compte de la 10è journée de la Botola Pro D1.

« Sur la base du rapport de l’assesseur des arbitres soumis à la Direction nationale des arbitre, suite aux grossières erreurs commises par Hicham Tiazi qui ont affecté l’issue de la rencontre, et en application du règlement des sanctions et des mesures disciplinaires des arbitres et de l’article 6.2 du statut de l’arbitre et de l’arbitrage de la FRMF, il a été décidé de mettre fin aux services de Hicham Tiazi au niveau de la pratique de l’arbitrage », indique ce lundi un communiqué de la FRMF.

Lors du match OCK-OCS, Hicham Tiazi a notamment sifflé quatre penaltys, dont trois en faveur des Khouribguis, vainqueur au final sur le score de 4 buts à 1.