La croissance de l’activité portuaire a enregistré une accélération à fin octobre 2019, marquant un accroissement du trafic au sein des ports gérés par l’Agence nationale des Ports (ANP) de 5%, après +2,8% il y a une année, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Cette progression recouvre également un renforcement du trafic des importations de 8,5%, allégé par un léger retrait de celui des exportations de 0,2%, relève la Direction dans sa note de conjoncture de décembre.

D’un autre côté, l’activité du transport aérien continue sur son élan, affichant une consolidation du nombre de passagers accueillis dans les aéroports nationaux de 11,8% à fin octobre 2019, au lieu d’une hausse de 10,2% un an plus tôt, fait savoir la DEPF, relevant du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration.

Pour le trafic du fret aérien, il s’est amélioré de 8,6% au terme de la même période, après +8% à l’année dernière, ajoute la même source