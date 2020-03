La Fédération interprofessionnelle de la Filière de l’Arboriculture fruitière au Maroc (FéDAM) a rassuré, mercredi, l’ensemble des consommateurs marocains que l’approvisionnement du marché national en différents types de fruits se déroule dans des conditions normales.

“Eu égard à la situation difficile que traverse notre pays et pour faire face aux impacts du Coronavirus, la Fédération interprofessionnelle de la Filière de l’Arboriculture fruitière au Maroc rassure l’ensemble des consommateurs marocains que l’approvisionnement par les différents types de fruits se déroule dans des conditions normales et que toutes les dispositions sont prises pour garantir une grande disponibilité à travers un approvisionnement normal des marchés d’une manière directe et sans passage obligatoire par les marchés de gros conformément au communiqué conjoint des ministères de l’agriculture et de l’intérieur”, indique la Fédération dans un communiqué.

Dans ces conditions exceptionnelles, la FéDAM mobilise, par tout moyen disponible, l’ensemble des producteurs et les opérateurs des différentes régions pour garantir la disponibilité des fruits habituels et une continuité dans la production des fruits de saison d’une manière normale et avec les caractéristiques habituelles de qualité, ajoute la même source.

La Fédération rassure aussi le consommateur marocain que les stocks actuels des fruits et ceux en cours de production saisonnière dépassent les besoins du marché intérieur avec une garantie de la qualité sanitaire exigée, conclut le communiqué.