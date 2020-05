Deux hommes soupçonnés d’avoir aidé l’ancien PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, à fuir le Japon en décembre, où il faisait face à des accusations financières, ont été arrêtés mercredi matin dans l’Etat du Massachusetts, selon les autorités américaines.

Michael Taylor, un ancien béret vert, et son fils Peter Maxwell Taylor sont soupçonnés par les autorités japonaises d’avoir aidé à planifier et à exécuter la fuite de Ghosn au Liban depuis Tokyo.

Le tribunal du district du Massachusetts a émis un mandat d’arrêt le 6 mai, à la suite d’une demande des procureurs japonais, selon un dossier déposé par le bureau du procureur de cet Etat du nord-est des Etats-Unis.

Les autorités japonaises ont déclaré à leurs homologues américains qu’elles chercheraient à extrader les Taylor pour qu’ils soient jugés au Japon, selon la plainte.

La disparition de Ghosn du Japon et son annonce deux jours plus tard qu’il se trouvait dans son pays d’origine, le Liban, ont choqué les autorités judiciaires japonaises et déclenché des vagues de spéculations sur la façon dont il s’était échappé. Il n’a jamais expliqué comment il avait réussi sa fuite.

Les responsables américains ont appréhendé les deux suspects après avoir appris que Peter Taylor s’apprêtait à prendre l’avion de Boston à Beyrouth, au Liban.