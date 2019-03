Un appel à candidature a été lancé par le British Council au profit des jeunes de 18 à 35 ans pour participer, au Royaume-Uni, à une formation en matière de développement des politiques et de leadership permettant aux bénéficiaires d’améliorer leurs aptitudes et d’interagir avec des experts en politiques internationales.

Le programme « Future Leaders Connect » offre à 50 jeunes ambitieux de pays différents, dix jours d’expérience, d’apprentissage en leadership et une série d’ateliers et de réunions exclusifs au Parlement britannique, indique British Council dans un communiqué, précisant qu’il est ouvert aux candidats du Canada, de l’Égypte, de l’Inde, de l’Indonésie, du Kenya, du Mexique, du Maroc, du Nigeria, du Pakistan, de la Tunisie, du Royaume-Uni et des États-Unis. Les jeunes candidats qui doivent expliquer leurs idées politiques et démontrer leurs aptitudes en leadership, sont invités à soumettre leurs demandes en ligne via le site web (www.britishcouncil.org/future-leaders-connect) avant le dimanche 6 mai à 23h59.

Cette année, tous les candidats qu’ils soient retenus ou non auront la possibilité de participer à une version en ligne gratuite du cours Future Leaders Connect dans le cadre d’une formation spécialement conçue par le British Council, qui sera lancée en juin.

Future Leaders Connect est un projet à long terme pour créer une communauté de leaders émergents du monde entier qui ont passé du temps au Royaume-Uni à développer leur capacité à être des leaders politiques efficaces. L’année dernière, les participants ont présenté leurs idées à Londres au 10 Downing Street, ont eu des réunions à la BBC et au Parlement et ont discuté des défis mondiaux avec d’anciens responsables des Nations unies. Ils ont aussi pris part à des séminaires sur l’élaboration des politiques et les compétences en leadership tout en apprenant les techniques qui affectent le changement réel.

IM