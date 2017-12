Infomédiaire Afrique – La connexion au réseau à très haut débit en fibre optique entre la République du Congo et celle du Gabon vient d’être inaugurée officiellement dans le cadre de la première phase du projet Central African Backbone (CAB4), rapporte la presse gabonaise.

Fuit de la coopération entre les 2 Etats et la Banque mondiale, le projet a une longueur globale de 504 kilomètres de fibre optique, et a coûté près de 15 milliards FCFA, soit plus de 22,8 millions euros, avec l’appui de la Banque mondiale, souligne le site d’actualité économique.

Le CAB4 vise l’extension géographique du réseau de fibre optique et la réduction du coût des services de communication, dans le cadre de l’intégration sous régionale.

En plus de son objectif principal fondé sur la création d’un réseau en fibre optique reliant tous les pays de la sous-région Afrique centrale, à travers l’ensemble de ses composantes, il vise aussi la promotion des technologies de l’information et de la communication et la création d’un environnement favorable au développement de l’économie numérique.

Rédaction Infomédiaire