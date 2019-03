La Banque africaine de développement (BAD) vient de s’engager à la construction de 150 km de conduites en vue de l’extension du réseau d’eau potable de la capitale gabonaise Libreville et ses environs.

Cette annonce a été faite lors d’une séance de travail, tenue mercredi à Libreville, entre le premier ministre gabonais, Julien Nkoghe Bekale, et le représentant-résident de la BAD au Gabon Robert Masumbuko, rapporte la presse locale.

La réalisation de 150 km de conduites d’eau potable permettra de faire passer le taux d’accès à l’eau potable aux populations de 25 à 85% en zone rurale, et de 45 à 95% en zone urbaine.

Évalué à plus de 63 milliards de francs CFA (96 millions d’euros), le programme devrait démarrer en janvier 2020.

Le projet de construction de conduites d’eau potable s’inscrit dans le cadre du « Programme intégré d’alimentation en eau potable et assainissement de Libreville », dont l’objectif est d’améliorer le taux d’accès à l’eau potable et à l’assainissement à Libreville, la gouvernance du secteur de l’eau et de l’assainissement et de renforcer la capacité des différents acteurs du secteur, particulièrement les femmes.

IA