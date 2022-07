L’Ambassade du Royaume du Maroc au Gabon a tenu à apporter un soutien « environnemental » à la mairie de Libreville, en procédant, mardi, à la remise de matériels et d’équipements pour lutter contre l’insalubrité.

Remis par l’Ambassadeur du Roi à Libreville, Abdellah Sbihi, en présence notamment du maire de la capitale gabonaise, Christine Mba Ndutume, ce don comprend, en l’occurrence, des bacs à ordures, des brouettes, des débroussailleuses, des pelles et des râteaux.

S’exprimant à cette occasion, Sbihi a souligné que le Royaume du Maroc a apporté cet appui à la mairie de Libreville afin de permettre à la commune de lutter efficacement contre l’insalubrité.

« Cette contribution est le reflet de l’excellence des relations bilatérales et des liens séculaires et exemplaires d’amitié et de fraternité profondes unissant nos deux peuples », a-t-il mis en avant.

Pour sa part, Christine Mba Ndutume s’est dit « très reconnaissante » autant que la population de Libreville pour ce geste du Maroc.

« Merci à l’amitié maroco-gabonaise. Que cette amitié continue ! », s’est-elle félicitée.

« On a pas de discours à ajouter, les gestes sont là, ils sont concrets. Nous ne pouvons que dire encore une fois, merci », a conclu le maire de Libreville.

Le Maroc et le Gabon entretiennent depuis longue date une excellente relation à tous les niveaux.

Cette relation s’est renforcée davantage sous l’impulsion du Roi Mohammed VI et du président Ali Bongo Ondimba, deux leaders ayant pour point commun, la volonté d’ériger l’Afrique en un pôle d’émergence qui rivalise avec les autres continents du globe.