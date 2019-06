La Gambie va lancer à partir de mois courant de nouveaux billets de banque sans l’effigie de l’ex président Yahya Jammeh, annonce la Banque Centrale de Gambie.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la Banque centrale de Gambie a déclaré que la mise en circulation des nouveaux billets de banque sera précédée d’un exercice de sensibilisation du public afin que celui-ci se familiarise avec leurs caractéristiques de sécurité.

Les nouveaux billets comprennent des coupures de 5, 10, 20, 50, 100 et 200 dalasi et aucun ne porte l’effigie de l’ex président, alors que les coupures de 10 et de 200 dalasi actuellement en circulation portent son effigie.

Le gouvernement gambien s’était fixé comme priorité, depuis son entrée en fonction il y a deux ans, d’éliminer progressivement les coupures actuelles en circulation alors que les Gambiens se plaignaient de leur mauvaise qualité.

De nombreux billets, même ceux émis par les banques, s’usent et se déchirent après quelques années de circulation, contrairement aux précédents qui remontent à la première République.

Des spécimens des nouveaux billets ont depuis été mis à la disposition du public