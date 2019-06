La French-African Fundation vient de choisir 30 jeunes leaders africains pour construire des ponts entre l’Afrique et la France. Sanae Lahlou, figure parmi ces 30 jeunes leaders.

Directrice de la business unit Afrique au Cabinet Mazars, Sanae Lahlou dispose d’une quinzaine d’années d’expérience dont dix ans à l’AMDIE (Ex Maroc Export), où elle a assuré le poste de directrice des marchés internationaux.

Diplômée en Commerce international de Paris, elle a également travaillé à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris en tant que conseillère Maghreb Proche Orient et Afrique Francophone.

A travers le programme « French-African Young Leaders », qui bénéficie du parrainage entre autres de l’Agence Française de développement, la “French African Foundation” “souhaite identifier, rassembler et nourrir les talents les plus prometteurs du monde franco-africain des écosystèmes économiques, politiques, universitaires, sociaux et culturels, et de soutenir le potentiel de leadership et de gestion de cette nouvelle génération ».

« L’objectif est ainsi d’organiser et de favoriser la rencontre de visions, de projets, de financements, entre la nouvelle génération elle-même ainsi qu’avec les acteurs confirmés de la relation économique, politique, sociale et culturelle, franco-africaine », souligne la Fondation sur son site internet.

Les 30 lauréats du programme ont été sélectionnés par un comité indépendant, composé d’experts de la relation Afrique-France, qui avaient pour mission de départager pas moins de 2000 candidatures.

Ils vont suivre à partir du 7 juillet prochain, à Paris, une formation d’élite en matière de politiques publiques et des cours de maîtrise de l’écosystème médiatique entre autres spécialités, avant de se rendre en octobre au Ghana où ils auront l’occasion de découvrir durant une semaine l’écosystème public, privé, associatif et médiatique de ce pays.