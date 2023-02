La série à succès de HBO, Game Of Thrones, est sur le point de fêter ses 12 ans. Diffusée pour la première fois en 2011, une partie importante de la production a été tournée au Maroc, où des destinations reconnues ont été transformées en paysages fantastiques pour l’occasion. La célébration de cet anniversaire a, à nouveau, braqué les projecteurs sur ces sites cultes du royaume qui ont accueilli les plateaux de tournage de la série à succès.

Le Maroc est reconnu comme étant l’une des destinations les plus attrayantes pour les productions hollywoodiennes, un fait encouragé par le panorama local, ainsi que l’histoire et la diversité culturelle du pays.

Le village fortifié d’Aït-Benhaddou, situé sur les contreforts des pentes méridionales du Haut Atlas dans la province de Ouarzazate a servi pour tourner les scènes de la cité de Yunkai, où Daenerys Targaryen (interprétée par Emilia Clark) est venu libérer l’armée des immaculés.

Le Ksar d’Aït-Benhaddou est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1987, puisqu’il représente le savoir-faire de l’architecture marocaine à base de terre cuite. D’autres productions y ont été tournées, à l’image de Lawrence d’Arabie (1962) de David Lean, Gladiator (2000) de Ridley Scott ou encore, Babel (2006) d’Alejandro González Iñárritu.

Non loin de là, la ville de Ouarzazate et le fameux studio Atlas. Plusieurs scènes importantes de la 3e saison de Game of Thrones ont été tournées au sein de la ville. De nombreux décors y ont été réalisés, notamment pour ce qui est de la ville de Pentos, lieu de naissance de Daenerys Targaryen. L’extérieur de la ville de Meereen a également été tourné dans les studios Atlas, en utilisant une combinaison d’effets pratiques et numériques.

Le voyage de Daenerys à travers le désert et ses scènes dans la ville d’Astapor ont été filmés à Ouarzazate et dans ses environs et des scènes mettant en scène la ville de Yunkai ont également été tournées dans les environs.

De plus, les studios Atlas ont été largement utilisés pour créer les intérieurs de plusieurs ensembles Thrones, y compris la ville d’Astapor, les scènes d’enchères d’esclaves et la salle du trône de la ville de Yunkai.

Autre destination: Essaouira, où de nombreuses scènes mettant en avant des navires, ont été tournées. Les villes d’Astapor et de Yunkai ont pris vie au sein de la ville côtière, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Plusieurs scènes clés d’Astapor pour la 3e saison ont été tournées autour des murs distinctifs de la ville et du port qui regorge de bateaux bleu vif.

Le port a également joué un rôle de premier plan et a également été présenté dans l’épisode 1 de la saison 3 lorsque Daenerys est presque assassinée alors qu’elle se rendait à la rencontre de Barristan Selmy, l’ancien Lord Commander of the Kingsguard.