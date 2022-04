Les experts de Kuoni voyage ont analysé les lieux de tournage de plus de 3400 films pour sélectionner les 10 pays qui attirent plus les sociétés de production cinématographique internationales.

Le Maroc figure au top 10 des pays les plus filmés, avec 31 films y compris des films d’action tels que « James Bond », « Mission Impossible » et « Men in Black », en utilisant le pays comme une surface magique pour leurs superproductions.

Le film « ’Gladiator », qui a été tourné dans la ville d’Ouarzazate, dans le sud du Maroc, où se trouvent les Studios Atlas, l’un des plus grands studios de cinéma du monde, se classe à la cinquième place des lieux de tournage les plus recherchés sur le moteur de recherche Google avec un total de 22 000 recherches.

Les Studios Atlas furent construits en 1986 par la chaîne hôtelière Salam sur une superficie de 25 ha. Ils ont accueilli les tournages de plusieurs méga productions cinématographiques telles que « Gladiator », « ’Kingdom of heaven » et « ’Game of Thrones » « Vikings » et « Prison Break ».

Selon Kuoni, les États-Unis arrivent en tête de liste avec un nombre impressionnant de 1523 films tournés dans le pays, principalement dans les villes de Los Angeles, New York, San Francisco, Boston, Philadelphie et Pittsburgh.

Los Angeles domine la liste avec 543 films ayant été tournés par les superproductions hollywoodiennes, dont des films célèbres tels que « Retour vers le “Back to the Future” et “Fast and Furious.”

Les films “Casablanca” et “Stand By Me”, qui avaient été tournés aux États-Unis, sont les lieux de tournage les plus recherchés dans le monde.

Quant au Royaume-Uni qui est connu par l’origine de “James Bond” et “Harry Potter”, les franchises cinématographiques les plus populaires au monde, ces dernières années, elle a accueilli des superproductions populaires comme “Captain America”, qui font partie de la franchise Marvel.

“L’Angleterre s’est imposée aujourd’hui comme un acteur clé de la production cinématographique au cours des dernières décennies, donnant naissance à des studios de tournage de premier plan et à toute une gamme de décors, des villes animées aux rivages tropicaux de la côte sud », affirme Kuoni.

La France occupe la troisième place du classement avec 170 films tournés dans le pays, dont 99 dans la capitale, Paris.

L’Italie est quatrième avec (127 films), suivie du Canada (105), de l’Espagne (61), de l’Allemagne (57), du Mexique (55), de l’Australie (34) et du Maroc (31).