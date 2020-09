La star galloise de Real Madrid, Gareth Bale a accusé, jeudi le club espagnol d’avoir bloqué son départ, notamment en 2019, lorsqu’il avait voulu rejoindre le club chinois de Jiangsu Sunin.

“J’ai essayé de quitter le club l’an dernier, mais ils ont tout bloqué au dernier moment”, s’est plaint l’attaquant de 31 ans à Sky Sports.

“C’était un projet qui me motivait mais qui ne s’est pas concrétisé”, a-t-il précisé, ajoutant qu’il y avait “eu d’autres occasions où nous avons essayé de partir, mais le club ne l’a pas autorisé”.

“Tout est entre les mains du club. Ils rendent tout très compliqué, honnêtement”, a-t-il regretté.

Le joueur le plus cher de l’histoire en 2013, n’a joué que 48 minutes en 12 matches disputés par les Merengue après le confinement, et après avoir refusé d’être dans le groupe pour jouer le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Manchester City, Bale n’entre plus dans les plans de Zinédine Zidane et n’a aucune envie de rester à Bernabeu, malgré les deux années de contrat qui lui restent à honorer au Real.

“Je veux jouer au football et je suis encore motivé pour jouer au football. Je n’ai que 31 ans et je me sens encore en grande forme, vraiment”, a-t-il dit en marge du rassemblement avec son équipe nationale pour affronter la Finlande jeudi, soulignant que “Ce qui se passe à Madrid, se passe à Madrid”, pour assurer que cela ne l’affectait pas en équipe nationale.

L’ancien attaquant de Tottenhamen, qui a rejoint les Merengues en 2013 pour plus de 110 millions d’euros, a remporté deux Liga et quatre Ligues des Champions avec les Espagnols.