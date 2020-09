Alors que la période est encore incertaine et exigeante, le Paradis paisible Amanjena fermé depuis le début de la pandémie lance une nouvelle initiative de distribution de kits sanitaires visant à sensibiliser l’ensemble des collaborateurs et leurs familles.

Afin de préserver la santé de tous ses collaborateurs, la direction d’Amanjena depuis le début de la pandémie, veille à appliquer toutes les règles sanitaires et à sensibiliser constamment ses employés aux mesures de prévention du COVID-19 en prenant toutes les mesures de précaution et pratiques stipulées par les autorités sanitaires.

Face à la recrudescence des contaminations, dans le cadre de ses engagements en matière de sensibilisation, d’attention et de propreté, la direction d’Amanjena vient de lancer une campagne de distribution de kits sanitaires destinés aux familles de ses employés visant à encourager les collaborateurs ainsi que leurs familles à porter un masque et à mettre en place dans leur quotidien tous les gestes barrières à la maison afin de se protéger et protéger leur entourage.

En ce début du mois de septembre, chaque collaboratrice et collaborateur a reçu un kit de protection contenant des masques lavables et réutilisables, des masques chirurgicaux à usage unique, du gel hydroalcoolique pour les mains, des savons antibactériens, de la vitamine C ainsi qu’une brochure rappelant les gestes barrières. Un geste modeste mais efficace soulignant une preuve de solidarité, qui constitue l’un des gestes clé de sensibilisation.

Un soutien médical et moral est notamment instauré par l’équipe des ressources humaines. Au quotidien l’infirmière de l’établissement est en contact avec les chefs de service pour tenir informée la direction en cas d’apparition de symptômes chez les différents collaborateurs et leurs familles.

Aujourd’hui, plus que jamais, la sérénité et la sécurité des clients et des collaborateurs sont la priorité absolue de l’établissement. En collaboration étroite avec le groupe AMAN, le resort Amanjena a réinventé la manière de recevoir ses hôtes en offrant un nouvel environnement sûr et sain. La réouverture de l’établissement s’accompagnera de mesures sanitaires drastiques assurant le respect absolu d’un protocole sanitaire et d’hygiène renforcé relatif aux nouvelles normes en vigueur et des dispositifs mis en place par les autorités sanitaires locales.